F1 e MotoGP oggi | orari qualifiche e Sprint Race 1° aprile | tv | programma | streaming TV8 e Sky

(Di sabato 1 aprile 2023)sabato 1°prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Spazio alledel GP d’Australia per quanto riguarda la F1, allee alladel GP di Argentina per la. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Melbourne e Termas de Rio Hondo: si assegnano la pole position e si definiscono la griglia di partenza per le gare. Inè prevista anche la, la gara veloce che assegna i primi punti del fine settimana. In precedenza anche le ultime sessioni di prove libere per effettuare la corretta messa a punto. Ledella F1 sono previste a ...

Il centauro dell'Aprilia Maverick Vinales ha commentato soddisfatto il venerdì di prove libere in Argentina: "Non importa chesia stato Aleix a primeggiare in classifica, sarà più importante essere primi domani e domenica. Dal mio punto di vista, se trovo il 100% della mia moto potrò puntare alla vittoria. Il team mi ...a inizio turno ho anche aiutato un po' Raul (Fernandez, ndr ) che è un po' perso in questa ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiin Argentina: i segreti del circuito. ...... pilota del team VR46, dopo il terzo posto nelle seconde libere dial GP di Argentina : 'La ... Cosìho lavorato di guida per non essere aggressivo con le gomme'.

Spazio alle qualifiche del GP d’Australia per quanto riguarda la F1, alle qualifiche e alla Sprint Race del GP di Argentina per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di ...Tutti a caccia del tempo, in un clima da qualifica, sotto un cielo minaccioso. Il venerdì di Termas de Rio Hondo non è stato il solito venerdì di un gran premio tradizionale, un po’ noiosetto e ...