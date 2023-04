(Di sabato 1 aprile 2023) È una prima volta che probabilmente per una volta non farà discutere. La città diha deciso di introdurre un’ordinanza balneare che vieta diin. Un provvedimento mai deciso prima e soprattutto la novità è cheentra ingià da oggi, ben prima dell’estate e anche della Pasqua, frutto di un accordo tra l’amministrazione comunale e gli operatori balneari. “Questa scelta va nella direzione che abbiamo intrapreso come amministrazione, che è quella della sostenibilità ambientale, di mantenere l’arenile nelle condizioni ambientali giuste e necessarie. Sotto gli ombrelloni ci sono i posaceneri, ma chi passeggia sulla battigia a volte getta le cicche delle sigarette in acqua”, spiega la sindaca Daniela Angelini. Il bel tempo e la presenza di un campionato di nuoto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aranciaverde : RT @fattoquotidiano: A Riccione vietato fumare in spiaggia, l’ordinanza è già in vigore - fattoquotidiano : A Riccione vietato fumare in spiaggia, l’ordinanza è già in vigore - corrierebologna : Si potrà ancora accendere una sigaretta sotto l'ombrellone, off limits la battigia. E da quest'anno si apre a tutti… - thalassa2008 : RT @ilmessaggeroit: #riccione, vietato fumare in spiaggia: il divieto in vigore da oggi (aspettando la stagione estiva) - ilmessaggeroit : #riccione, vietato fumare in spiaggia: il divieto in vigore da oggi (aspettando la stagione estiva) -

E' una delle novità più rilevanti dell'ordinanza balneare del Comune diche entrerà in ... Confermato l'orario di accesso: durante la stagione balneare estiva èl'accesso in spiaggia ...E' una delle novità più rilevanti dell'ordinanza balneare del Comune diche entrerà in ... Confermato l'orario di accesso: durante la stagione balneare estiva èl'accesso in spiaggia ...E' una delle novità più rilevanti dell'ordinanza balneare del Comune diche entrerà in ... Confermato l'orario di accesso: durante la stagione balneare estiva èl'accesso in spiaggia ...

A Riccione vietato fumare in spiaggia, l’ordinanza è già in vigore Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Fumo davanti al mare No, grazie. La città di Riccione ha deciso di introdurre per la prima volta nella sua storia un'ordinanza balneare che vieta di fumare in spiaggia.