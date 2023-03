Queste sono le borse di Zara che dovremmo assolutamente avere: il trend della primavera è low cost (Di venerdì 31 marzo 2023) Zara lancia la nuova collezione primavera-estate, ma spazia negli stili: ce n’è per tutti i gusti, a prezzi accessibili a tutti Parliamo di Zara, il marchio di vestiario che ha fatto breccia nel cuore degli italiani proponendo collezioni particolari e alla moda, per budget accessibili a tutti. Quando è arrivato sul mercato italiano aveva prezzi molto più bassi ma conquistando popolarità ha rivisto la sua offerta, aumentando il range di spesa. Avete visto la nuova collezione Zara? La linea low cost sarà il trend della primavera – Grantennistoscana.itNon poche le polemiche da parte dei clienti, dal punto di vista del marketing invece è stata una mossa ben pensata perché ha circoscritto di più il pubblico aumentando il valore della sua ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 31 marzo 2023)lancia la nuova collezione-estate, ma spazia negli stili: ce n’è per tutti i gusti, a prezzi accessibili a tutti Parliamo di, il marchio di vestiario che ha fatto breccia nel cuore degli italiani proponendo collezioni particolari e alla moda, per budget accessibili a tutti. Quando è arrivato sul mercato italiano aveva prezzi molto più bassi ma conquistando popolarità ha rivisto la sua offerta, aumentando il range di spesa. Avete visto la nuova collezione? La linea lowsarà il– Grantennistoscana.itNon poche le polemiche da parte dei clienti, dal punto di vista del marketing invece è stata una mossa ben pensata perché ha circoscritto di più il pubblico aumentando il valoresua ...

