Le scarpe di Ivan Lendl

Prima che il progresso e la tattica lo relegassero tra le scienze quasi esatte, in quegli anni di legno e budello, di tartan e terra rossa, di calli vesciche e tafani, ancor prima dell'avvento del Gatorade, io vivevo per il tennis. In una vetrina del centro abitavano , un cecoslovacco piuttosto antipatico poi naturalizzatosi americano. Tanto era insopportabile il gesto ripetitivo di sfilarsi le ciglia dagli occhi – nulla a che vedere con le odierne ossessioni motorie di Nadal, e il suo rito delle bottigliette perfettamente in asse – quanto incredibile era la sua corsa verso sinistra, alla fine della quale braccio e spalla producevano un passante di rovescio che era un trattato di balistica. Per chi ha almeno 50 anni, Ivan Lendl è quello che nel 1989 venne irriso a Parigi da Michael Chang, un piccoletto disidratato afflitto dai crampi che gli batteva ...

