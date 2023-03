E’ morto Alfio Cantarella, mitico batterista dell’Equipe 84 (Di giovedì 30 marzo 2023) Addio a Alfio Cantarella, l’ex batterista dell’Equipe 84: era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona. A luglio aveva festeggiato 81 anni. Di origini siciliane, da ragazzo si trasferisce a Milano, dove approda nel mondo dello spettacolo nel 1958. Nel 1960 entra a far parte dei Marino’s, primo nucleo di quello che in seguito, dopo l’unione con gli Snakers di Francesco Guccini e Victor Sogliani diverrà inizialmente il complesso de I Gatti e poi, uscito Guccini, il complesso dell’Equipe 84. Cantarella fonda questo gruppo storico della musica italiana nel 1964 insieme a Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Maurizio Vandelli, diventandone il batterista. Il 19 febbraio 1970 viene trovato in possesso di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 marzo 2023) Addio a, l’ex84: era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona. A luglio aveva festeggiato 81 anni. Di origini siciliane, da ragazzo si trasferisce a Milano, dove approda nel mondo dello spettacolo nel 1958. Nel 1960 entra a far parte dei Marino’s, primo nucleo di quello che in seguito, dopo l’unione con gli Snakers di Francesco Guccini e Victor Sogliani diverrà inizialmente il complesso de I Gatti e poi, uscito Guccini, il complesso84.fonda questo gruppo storico della musica italiana nel 1964 insieme a Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Maurizio Vandelli, diventandone il. Il 19 febbraio 1970 viene trovato in possesso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morto Alfio Cantarella, ex batterista dell'Equipe 84 [a cura della redazione Spettacoli] - MarcoCiapoi : RT @repubblica: Morto Alfio Cantarella, ex batterista dell'Equipe 84 [a cura della redazione Spettacoli] - GiannettiMarco : RT @repubblica: Morto Alfio Cantarella, ex batterista dell'Equipe 84 [a cura della redazione Spettacoli] - lucadotto : RT @repubblica: Morto Alfio Cantarella, ex batterista dell'Equipe 84 [a cura della redazione Spettacoli] - Pablo00152555 : RT @repubblica: Morto Alfio Cantarella, ex batterista dell'Equipe 84 [a cura della redazione Spettacoli] -