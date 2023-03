Calendario Serie A calcio | orari partite 1-3 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 marzo 2023) Torna laA dopo una settimana di stop dovuta alle Nazionali. In questo weekend il campionato italiano prenderà nuovamente il via, senza più fermarsi fino ad inizio giugno, quando verrà incoronata la squadra che potrà fregiarsi del tricolore sul petto nella prossima stagione. Il big match di questa ventottesima giornata è previsto per domenica 2: alle 20.45 al Diego Armando Maradona andrà in scena la prima sfida tra Napoli e Milan, che successivamente si affronteranno anche in Champions League. Gli azzurri di Spalletti vogliono archiviare al più presto la pratica Scudetto, i rossoneri vanno invece a caccia di punti validi per uno dei primi quattro posti. Fra le altre grandi, Inter e Juventus saranno impegnate nella giornata di sabato 1. I nerazzurri scenderanno in campo alle 18.00 ospitando la Fiorentina di Vincenzo ...