Leadership | versatilità e orgoglio basco Inter | ecco perché piace Inigo Martinez

Guardandosi attorno in cerca del sostituto di Skriniar, l'Inter ha messo gli occhi su Inigo Martinez per una serie di ragioni ben precise. Il fatto che il contratto dello spagnolo scada a giugno è ...Caratteristiche come, autonomia, flessibilità, capacità di fare squadra, resistenza allo ...che uno sportivo possiede e matura nel corso della carriera e che ne aumentano la. ...... in cui l'Italia può e deve avere un ruolo digrazie al lavoro fatto dalle imprese ... Questo nuovo contratto dimostra anche lae la competitività del nuovo lanciatore europeo ...