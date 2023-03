Serie A, Casini: «Gli stadi sono vecchi e devono essere ripensati» (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Lorenzo Casini sugli stadi in Italia: «In Italia andrebbe cambiato il modo in cui lo stadio è percepito» Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato del tema degli stadi in Italia. Di seguito le sue parole. «L’Italia si trova in una situazione difficile, a tratti poco comprensibile per chi ci guarda dall’esterno. Impianti vecchi, con strutture inadeguate e pochissimi servizi. E’ dai Mondiali del 1990 che l’Italia – salvo alcuni casi virtuosi come, per esempio, gli impianti di Atalanta, Juventus, Sassuolo e Udinese – non riesce a rimettere davvero a fuoco il tema degli stadi. E comunque il 1990 è stata un’occasione non sfruttata appieno: non si tratta solo del problema delle piste di atletica attorno al campo, ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Lorenzosugliin Italia: «In Italia andrebbe cambiato il modo in cui loo è percepito» Il presidente della LegaA, Lorenzo, ha parlato del tema degliin Italia. Di seguito le sue parole. «L’Italia si trova in una situazione difficile, a tratti poco comprensibile per chi ci guarda dall’esterno. Impianti, con strutture inadeguate e pochissimi servizi. E’ dai Mondiali del 1990 che l’Italia – salvo alcuni casi virtuosi come, per esempio, gli impianti di Atalanta, Juventus, Sassuolo e Udinese – non riesce a rimettere davvero a fuoco il tema degli. E comunque il 1990 è stata un’occasione non sfruttata appieno: non si tratta solo del problema delle piste di atletica attorno al campo, ma ...

