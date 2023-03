Masters 1000 Miami 2023 | Berrettini fuori all’esordio | prestazione sopra le righe di McDonald

(Di sabato 25 marzo 2023) Matteocontinua a non trovare il suo tennis, anche se leggermente in crescita, ed è eliminatodeldi, al secondo turno dopo aver usufruito di un bye. L’azzurro, reduce da settimane davvero dure e di crisi, ha ceduto dopo una battaglia durata due ore e un quarto a MacKenziecol punteggio di 7-6(8) 7-6(5). Set point in entrambi i parziali per il romano, che per qualche demerito ettutto meriti dello statunitense ha dovuto alzare bandiera bianca. Per l’americano al terzo turno uno tra Alex De Minaur, testa di serie numero quindici, e il francese Quentin Halys, dunque una sfida abbordabile per l’ingresso agli ottavi Dopo il primo turno di battuta tenuto agevolmente da, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - sportface2016 : #MiamiOpen, Matteo #Berrettini in leggera ripresa ma fuori all'esordio: prestazione sopra le righe di #McDonald che… - laalcolizzata1 : RT @quindicizero: MATTEO ANCORA FUORI ALL'ESORDIO! ? Continua il periodo nero di Matteo Berrettini, che perde in due set entrambi finiti a… -

Interviste Tennis Senza i Big Three, ogni torneo può essere una lotteria incerta, con un nuovo vincitore di unsempre pronto a spuntare . È un messaggio che più volte ha mandato Taylor Fritz , uno dei nuovi vincitori a livello '' della scorsa stagione: a Indian Wells, ha trionfato contro ...Proprio per questo è stato deciso di aggiungere alla programmazione il torneo di Marrakech ad inizio aprile , prima deldi Montecarlo, dove Lorenzo spera di riprendere confidenza con la ...Continua il momento no di Lorenzo Musetti, eliminato al debutto del torneodi Miami dal ceco Jiri Lehecka, numero 44 del mondo. L'Azzurro è stato battuto in due set per 6 - 4, 6 - 4, in un'ora e venti, e ha mostrato tutti i limiti del suo ultimo periodo, in cui ...

Lorenzo Musetti sconfitto al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Miami LiveTennis.it

