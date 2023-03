Il Cantante Mascherato 2023 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Lo studio di #CiaoMaschio apre le porte a #GeneGnocchi, #FrancescoProcopio e @fabiocaninoreal per parlare del senso… - Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - UgoBaroni : RT @RaiUno: Lo studio di #CiaoMaschio apre le porte a #GeneGnocchi, #FrancescoProcopio e @fabiocaninoreal per parlare del senso di colpa. @… - bubinoblog : GUIDA TV 25 MARZO 2023: AMICI, IL CANTANTE MASCHERATO, IL CLASSICO PULP FICTION - CorriereUmbria : Il cantante mascherato stasera in tv, sabato 25 marzo su Rai 1. Le anticipazioni #rai1 #cantantemascherato… -

... in prima e seconda serata Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Sabato 25 Marzo 2023 Ilil celebrity talent show presentato da Milly Carlucci, in onda dalle 21.25 su Rai 1 ...Continuano le indagini nello show di Rai1 e tra le maschere ancora in gara c'è il Ciuchino ne Il, chi è La sua identità non è facile da scoprire anche se il concorrente nella breve clip di presentazione ha fornito alcuni indizi utili e precisi. Innanzitutto ha svelato: '...Per Christian De Sica è tempo di tornare ancora una volta in tv. Il celebre attore romano è entrato a far parte della squadra di Milly Carlucci nella quarta edizione de Il, dove ricopre il ruolo di investigatore al fianco di Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Per il figlio d'arte si tratta del ritorno sul piccolo ...

"Il Cantante Mascherato" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Stasera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del programma ...Il cantante mascherato stasera in tv, sabato 25 marzo su Rai 1. Appuntamento con lo show condotto da Milly Carlucci. L'obiettivo è sempre quello di svelare l'identità dei cantanti misteriosi. Al suo ...