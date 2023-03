(Di sabato 25 marzo 2023) Sono tre gli azzurri in gara nel challenger spagnolo di(73.000 euro di montepremi sulla terra battuta): Riccardo(176 Atp) e Raul(136) hanno pescato un qualificato, Lorenzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tifosipalermoit : Da maggio il centro sportivo dei rosanero potrà ospitare gli allenamenti della squadra di Corini - tifosipalermoit : Il Palermo ieri al lavoro ospite del Girona club spagnolo della galassia City Group di cui fa parte lo stesso s… -

Sono tre gli azzurri in gara nel challenger spagnolo di(73.000 euro di montepremi sulla terra battuta): Riccardo Bonadio (176 Atp) e Raul Brancaccio (136) hanno pescato un qualificato, Lorenzo Giustino (219) invece è stato sorteggiato allo spagnolo ...... si sono illuminatifino a sfiorare la rimonta da 0 - 2. Abbonati per leggere anche Martedì ...00 UD Almería - Cádiz 1 - 1 16:15 Rayo Vallecano -FC 2 - 2 18:30 Espanyol - Celta 1 - 3 21:...' Ritiro aSta andando tutto al meglio , siamo molto felici di essere qui perché è una ... ha fatto sì che recuperassimo una partita che a un certo punto sembrava che ci stesse portandoil ...

Girona: al via Bonadio, Brancaccio e Giustino Tiscali

Sono tre gli azzurri in gara nel challenger spagnolo di Girona (73.000 euro di montepremi sulla terra battuta): Riccardo Bonadio (176 Atp) e Raul Brancaccio (136) hanno pescato un qualificato, Lorenzo ...Tot per la protesta del primer aniversari del referèndum d’independència de l’1-O del 2017, durant la qual es van tallar les vies de l’AVE a Girona i, com a acte simbòlic, es va arriar la bandera ...