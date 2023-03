Adottano un bimbo ma lo abbandonano dopo 5 giorni, condannati (Di sabato 25 marzo 2023) Adottato nel 2007 a 10 anni da una famiglia residente nel Cremonese, viene abbandonato dopo appena 5 giorni dai genitori che ora sono stati condannati. È la storia - raccontata dalla stampa locale - di un ragazzo brasiliano che oggi ha 26... Leggi su today (Di sabato 25 marzo 2023) Adottato nel 2007 a 10 anni da una famiglia residente nel Cremonese, viene abbandonatoappena 5dai genitori che ora sono stati. È la storia - raccontata dalla stampa locale - di un ragazzo brasiliano che oggi ha 26...

Il 4 settembre però si presentarono dal sindaco del paese dicendo di non voler più adottare il bimbo. I due dissero che aveva puntato un coltello contro il padre adottivo. Il ragazzo invece nella ... "Picchiati con fruste se parlavamo di casa", il racconto dei bimbi ucraini deportati in Russia "Ci dicevano Ti porteremo in un collegio e lì capirai tutto e verrai adottato" ha raccontato uno dei ragazzini restituiti a Kiev, spiegando che le persone che lo controllavano hanno minacciato di por ...