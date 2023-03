Mulattieri-gol, l'Italia Under 21 va: l'Inter medita sul futuro (Di venerdì 24 marzo 2023) "Sono contento di segnare anche questo tipo di gol 'sporchi', mi piace farmi trovare sempre pronto in area. Per me è un... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) "Sono contento di segnare anche questo tipo di gol 'sporchi', mi piace farmi trovare sempre pronto in area. Per me è un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alan19_88 : RT @GiuliaLoglisci_: ?? I numeri di #Mulattieri: ??10 gol, 4 assists in 27 presenze per il #Frosinone in Serie B ????2 gol oggi per l’#Italia… - GiuliaLoglisci_ : ?? I numeri di #Mulattieri: ??10 gol, 4 assists in 27 presenze per il #Frosinone in Serie B ????2 gol oggi per l’… - sportli26181512 : Serbia-Italia Under 21 0-2: doppietta di Mulattieri nell'amichevole in vista degli Europei: Gli Azzurrini battono i… - fcin1908it : Il secondo gol firmato da #Mulattieri nella sfida di preparazione all'Europeo - fcin1908it : Il secondo gol firmato dal giocatore di proprietà Inter nella sfida di preparazione all'Europeo… -