Lazio-Roma, bandiera nazista in Curva Sud. Abodi: “Daspo subito, nessuna doppia morale” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha aggiornato sull’incresciosa vicenda legata alla bandiera nazista apparsa in Curva Sud a margine del Derby tra Lazio e Roma. Nelle scorse ore i tifosi laziali avevano lamentato una giustizia a due facce, ma Abodi ha voluto mettere subito in chiaro i provvedimenti contro il tifoso giallorosso. “Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera – scrive sul proprio profilo Twitter – La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al RISPETTO senza farlo diventare un tema da doppia morale? E non solo in questi casi…” Il tweet di Abodi Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera. La buona ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, ha aggiornato sull’incresciosa vicenda legata allaapparsa inSud a margine del Derby tra. Nelle scorse ore i tifosi laziali avevano lamentato una giustizia a due facce, maha voluto metterein chiaro i provvedimenti contro il tifoso giallorosso. “Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera – scrive sul proprio profilo Twitter – La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al RISPETTO senza farlo diventare un tema da? E non solo in questi casi…” Il tweet diSegnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera. La buona ...

