Utero in affitto: pdl su reato universale incardinata in Commissione Giustizia Camera (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - La proposta di legge che rende la maternità surrogata reato universale è stata incardinata in Commissione Giustizia alla Camera. L'esame del provvedimento, che vede come relatrice Carolina Varchi (Fdi), inizierà la prossima settimana. Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - La proposta di legge che rende la maternità surrogataè statainalla. L'esame del provvedimento, che vede come relatrice Carolina Varchi (Fdi), inizierà la prossima settimana.

