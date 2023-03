Un convento milanese diventa laboratorio per formule di beltà

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 marzo 2023) Sembrerebbe una scena tratta da un film di Sorrentino, invece siamo a Milano in un luogo unico diviso tra spirito e ricerca. Qui dove le monache benedettine deldi clausura dello storico edificio ottocentesco di via Kramer dimorano nasce una casa per la bellezza. Le monache infatti confinano con i comparti deputati alla realizzazione della nuova linea beauty firmata da Dolce&Gabbana. È dal febbraio 2022 che il marchio ha annunciato la fine del precedente modello di business in licenza, gestito da Shiseido, che vede dal 1° gennaio di quest’anno la gestione completamente in house della produzione, distribuzione e vendita di prodotti make up e fragranze. Un vero e proprio cambio di passo non solo logistico, ma anche identitario. Una riappropriazione delle linee tematiche del brand e allo stesso tempo una conquista dell’altrove: dalle opulenze mediterranee, ...