Nuovo studio su Stonehenge: è una sorta di 'porta' per l'aldilà (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Svelati nuovi misteri su Stonehenge, il sito archeologico inglese che da anni attira ricercatori e studiosi. Secondo la nuova ricerca, che arriva a più di 4 millenni dalla costruzione del sito neolitico, Stonehenge sarebbe legato alla connessione tra vita ultraterrena e il solstizio d'inverno, sarebbe insomma una sorta di 'porta' per l'aldilà. La nuova teoria arriva da due archeoastronomi, l'italiano Giulio Magli del Politecnico di Milano, e Juan Antonio Belmonte, dell'Instituto de Astrofísica de Canarias e Universidad de La Laguna di Tenerife. La loro teoria aiuta così a spiegare la funzione originaria del monumento che si trova vicino ad Amesbury, nello Wiltshire, in Inghilterra, a circa 13 chilometri a nord-ovest di Salisbury. Il Politecnico di Milano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Svelati nuovi misteri su, il sito archeologico inglese che da anni attira ricercatori esi. Secondo la nuova ricerca, che arriva a più di 4 millenni dalla costruzione del sito neolitico,sarebbe legato alla connessione tra vita ultraterrena e il solstizio d'inverno, sarebbe insomma unadi '' per l'. La nuova teoria arriva da due archeoastronomi, l'italiano Giulio Magli del Politecnico di Milano, e Juan Antonio Belmonte, dell'Instituto de Astrofísica de Canarias e Universidad de La Laguna di Tenerife. La loro teoria aiuta così a spiegare la funzione originaria del monumento che si trova vicino ad Amesbury, nello Wiltshire, in Inghilterra, a circa 13 chilometri a nord-ovest di Salisbury. Il Politecnico di Milano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Nuovo studio su Stonehenge: è una sorta di 'porta' per l'aldilà: (Adnkronos) - La nuova teoria sul misterioso sito… - MercurioPsi : Agenzia per il Controllo della Qualità dei Servizi di #Roma ASSUME nuovo personale, poi ci RIPENSA, infine lascia c… - Sadachbia777 : RT @SereDomenici: Non dice cazzate e comunque esibisce dei documenti ufficiali con tanti di professionisti in studio che confermano. Se dic… - assoambiente : RT @anparorg: ?? Il 31 marzo il presidente #ANPAR Paolo Barberi parteciperà alla giornata di studio 'Un nuovo inizio per l'End of Waste?' or… - unicircular : RT @anparorg: ?? Il 31 marzo il presidente #ANPAR Paolo Barberi parteciperà alla giornata di studio 'Un nuovo inizio per l'End of Waste?' or… -