Dybala fa causa alla Juve | ecco quanto chiede di risarcimento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Che mazzata per la juve: dopo la carta ronaldo, arriva la causa di dybala che chiede alla juve 54mln - Dagospia - capuanogio : Nell'accordo sugli stipendi arretrati #Dybala aveva fatto inserire una clausola che lo tutelava anche in caso di de… - capuanogio : #Dybala fa causa alla #Juventus. Il legale della Joya spiega perché vuole entro aprile i 3 milioni che restano dall… - muntzer_thomas : RT @pisto_gol: Che mazzata per la juve: dopo la carta ronaldo, arriva la causa di dybala che chiede alla juve 54mln - Dagospia https://t.co… - cliexit_ : RT @GiuliaLoglisci_: ????Paulo #Dybala è pronto a fare causa alla #Juventus: in ballo ci sono 54 milioni, la situazione: -

ROMA - Un divorzio amaro, una separazione inaspettata. Pauloha trovato a Roma una nuova dimensione, ma allo stesso tempo non dimentica il recente passato fatto di promesse non mantenute, di stipendi non pagati, di un tradimento illegittimo che lo ha ...TORINO - Sembrava dovesse rimanere a Torino per scrivere ancora pagine importanti con la Juventus e invece, alla fine,ha virato sulla Roma e la sua maglia è diventata giallorossa. Nella Capitale ha trovato un'accoglienza da divo, ma l'addio ai bianconeri è stato amaro e non ancora del tutto smaltito ...... sebbene per il prolungamento dimancava solo la firma. Da qui la richiesta di indennizzo e l'ultimatum di aprile. 'Altrimenti Paulo avrà poche alternative rispetto a iniziare unache ...

Dybala fa causa alla Juventus: «Andando alla Roma ha perso 50 milioni» Corriere della Sera

Tramite i suoi legali l'argentino farà causa alla Juve, questa è l'intenzione. Oltre ai 3 milioni, per quanto riguarda il risarcimento per il rinnovo sfumato Dybala vorrebbe dai bianconeri il ...Dybala aveva stabilito a ottobre del 2021 tutti i termini del ... Il legale del giocatore conferma dunque l'intenzione di andare avanti e fare causa alla Juventus sia per il mancato pagamento dei 3 ...