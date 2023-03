Carcere minorile di Airola, evasi due detenuti (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue detenuti campani, entrambi 21enni, sono evasi alle prime luci dell’alba dal Carcere minorile di Airola, nel Beneventano. Lo rendono noto l’Uspp e l’UIL P.A. PP. Secondo quanto si è appreso si tratta di due detenuti comuni, finiti in cella per reati contro il patrimonio. “Sono anni – ribadiscono Ciro Auriccio e Eugenio Ferrandino, segretari regionali, rispettivamente dell’Uspp e dell’ UIL P.A. PP – che denunciamo le carenze e le criticità del sistema penale minorile. In particolar modo, nell’ultimo anno, abbiamo denunciato le carenze strutturali dell’istituto airolese per le quali è stata deliberata la completa ristrutturazione. Ancora una volta chiediamo che i detenuti maggiorenni scontino la pena non nel circuito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDuecampani, entrambi 21enni, sonoalle prime luci dell’alba daldi, nel Beneventano. Lo rendono noto l’Uspp e l’UIL P.A. PP. Secondo quanto si è appreso si tratta di duecomuni, finiti in cella per reati contro il patrimonio. “Sono anni – ribadiscono Ciro Auriccio e Eugenio Ferrandino, segretari regionali, rispettivamente dell’Uspp e dell’ UIL P.A. PP – che denunciamo le carenze e le criticità del sistema penale. In particolar modo, nell’ultimo anno, abbiamo denunciato le carenze strutturali dell’istituto airolese per le quali è stata deliberata la completa ristrutturazione. Ancora una volta chiediamo che imaggiorenni scontino la pena non nel circuito ...

