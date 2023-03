Beach volley, World Tour 2023. Azzurri da record! Menegatti/Gottardi e Lupo/Rossi in main draw nell’Elite 16 di Tepic. Prima volta con 4 coppie italiane (Di giovedì 23 marzo 2023) Doppia impresa azzurra nelle qualificazioni a Tepic. Per la Prima volta da quando c’è questo sistema di livello dei tornei, ci sono quattro coppie italiane nel tabellone principale. Ottima giornata per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che si qualificano per la terza volta (la Prima entrando dalle qualificazioni) per il tabellone principale di un Elite 16 conquistando un prestigioso doppio successo nelle qualificazioni che rimette ampiamente in carreggiata la coppia azzurre che aveva faticato al debutto nel Challenge di La Paz, uscendo agli ottavi. Le azzurre hanno iniziato faticando anche a Tepic, nel primo turno di qualificazione, andando sotto abbastanza nettamente contro le tedesche Sude/Schneider (19-16), ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Doppia impresa azzurra nelle qualificazioni a. Per lada quando c’è questo sistema di livello dei tornei, ci sono quattronel tabellone principale. Ottima giornata per Martae Valentinache si qualificano per la terza(laentrando dalle qualificazioni) per il tabellone principale di un Elite 16 conquistando un prestigioso doppio successo nelle qualificazioni che rimette ampiamente in carreggiata la coppia azzurre che aveva faticato al debutto nel Challenge di La Paz, uscendo agli ottavi. Le azzurre hanno iniziato faticando anche a, nel primo turno di qualificazione, andando sotto abbastanza nettamente contro le tedesche Sude/Schneider (19-16), ...

