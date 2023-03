Thomas Bricca | padre e figlio sospettati per l’omicidio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italian : Omicidio Thomas Bricca: c'è un secondo indagato - Dome689 : RT @Open_gol: Si tratta di Roberto Toson, padre di Mattia, il primo iscritto nel registro degli indagati dagli inquirenti - Open_gol : Si tratta di Roberto Toson, padre di Mattia, il primo iscritto nel registro degli indagati dagli inquirenti -

Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono sospettati di essere i due uomini che ad Alatri, in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola verso il 18enne, raggiungendolo alla fronte con uno di questi e riducendolo in fin di vita la sera del 30 gennaio scorso. Il giovane morì il 2 febbraio all'ospedale San Camillo di Roma. Entrambi sono ...Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono sospettati di essere i due uomini che ad Alatri, in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola verso il 18enne, raggiungendolo alla fronte con uno di questi e riducendolo in fin di vita la sera del 30 gennaio scorso. Il giovane morì il 2 febbraio all'ospedale San Camillo di Roma. Nella ...21.55 18enne ucciso ad Alatri, altro indagato C'è un secondo indagato per l'omicidio di, il 18enne ucciso ad Alatri con un colpo di pistola, a gennaio scorso. Si tratta del padre di Mattia,il giovane già iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio. L'uomo avrebbe ...

Thomas Bricca, per l'omicidio del 18enne c'è un secondo indagato TGCOM

Il faro delle indagini da settimane è rivolto sull'intera famiglia che potrebbe essere coinvolta, in vario modo, nell'omicidio scaturito come rappresaglia dopo alcune risse avvenute in paese giorni pr ...L’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri ucciso da un proiettile alla testa lo scorso 30 gennaio, sarebbe stato organizzato e messo in atto tutto in famiglia. A bordo dello scooter T-Max che q ...