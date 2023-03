FdI contro Lucia Annunziata: “Servizio pubblico volti pagina” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “È davvero inaccettabile quanto avvenuto ieri durante la trasmissione ‘In mezz’ora’. La conduttrice ha più volte interrotto il ministro Eugenia Roccella impedendole di parlare, fino a scivolare nella volgarità. Che senso ha invitare un esponente politico, peraltro ministro, ad un’intervista e poi impedirgli di parlare perché non si condividono le sue tesi? Faziosità e ideologia si pongono agli antipodi rispetto al Servizio pubblico, Lucia Annunziata si è resa protagonista di una pessima pagina del giornalismo e dell’emittente pubblica. È arrivato il momento di cambiare pagina, il rispetto dei contribuenti che pagano il canone Rai non può più venire meno”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. LA REAZIONE ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “È davvero inaccettabile quanto avvenuto ieri durante la trasmissione ‘In mezz’ora’. La conduttrice ha più volte interrotto il ministro Eugenia Roccella impedendole di parlare, fino a scivolare nella volgarità. Che senso ha invitare un esponente politico, peraltro ministro, ad un’intervista e poi impedirgli di parlare perché non si condividono le sue tesi? Faziosità e ideologia si pongono agli antipodi rispetto alsi è resa protagonista di una pessimadel giornalismo e dell’emittente pubblica. È arrivato il momento di cambiare, il rispetto dei contribuenti che pagano il canone Rai non può più venire meno”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. LA REAZIONE ...

