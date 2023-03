Inghilterra, i convocati di Southgate per i match con Italia e Ucraina (Di giovedì 16 marzo 2023) Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha diramato la lista dei convocati per il match con Italia e Ucraina Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha diramato la lista dei convocati per il match con Italia e Ucraina. Nella lista non c’è nessun giocatore della Serie A. Spiccano le assenze di Tomori e Abraham. Portieri: Pickford, Pope, Ramsdale. Difensori: Chilwell, Dier, Guehi, James, Maguire, Shaw, Stones, Trippier, Walker. Centrocampisti: Bellingham, Gallagher, Henderson, Maddison, Mount, Phillips, Rice. Attaccanti: Foden, Grealish, Kane, Rashford, Saka, Toney. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Gareth, commissario tecnico dell’, ha diramato la lista deiper ilconGareth, commissario tecnico dell’, ha diramato la lista deiper ilcon. Nella lista non c’è nessun giocatore della Serie A. Spiccano le assenze di Tomori e Abraham. Portieri: Pickford, Pope, Ramsdale. Difensori: Chilwell, Dier, Guehi, James, Maguire, Shaw, Stones, Trippier, Walker. Centrocampisti: Bellingham, Gallagher, Henderson, Maddison, Mount, Phillips, Rice. Attaccanti: Foden, Grealish, Kane, Rashford, Saka, Toney. L'articolo proviene da Calcio News 24.

