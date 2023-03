LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2023 in DIRETTA: tra poco l’inizio di gara-2! (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Altro podio per Adamo in MX2. Terzo posto, dietro a Geerts vincitore e Horgmo. 19.55 Guadagnini e Forato puntano in alto per gara-2, Guadagnini sfortunato nella caduta di gara-1. 19.50 Nella prima gara, tra le varie notizie abbiamo il rientro di Herlings che mostra una forma non ancora perfetta per via delle molte operazioni subite l’anno scorso. Servirà tempo per il pieno recupero. 19.45 In questo momento, si sta disputando gara-2 di MX2, Andrea Adamo stabile al terzo posto. Primo il fenomeno belga Jago Geerts. 19.40 Ricordiamo i risultati di gara-1: 1 61 Prado, Jorge ESP GAS 34:24.711 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:29.031 3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34:31.514 4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:33.464 5 70 Fernandez, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Altro podio per Adamo in MX2. Terzo posto, dietro a Geerts vincitore e Horgmo. 19.55 Guadagnini e Forato puntano in alto per-2, Guadagnini sfortunato nella caduta di-1. 19.50 Nella prima, tra le varie notizie abbiamo il rientro di Herlings che mostra una forma non ancora perfetta per via delle molte operazioni subite l’anno scorso. Servirà tempo per il pieno recupero. 19.45 In questo momento, si sta disputando-2 di MX2, Andrea Adamo stabile al terzo posto. Primo il fenomeno belga Jago Geerts. 19.40 Ricordiamo i risultati di-1: 1 61 Prado, Jorge ESP GAS 34:24.711 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:29.031 3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34:31.514 4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:33.464 5 70 Fernandez, ...

