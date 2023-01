Un grande partito può sparire Profezia | Schlein o Bonaccini? Ecco che roba è il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) «Oramai nel Pd è sempre e solo una questione di gruppi e di correnti». È il giudizio che esprime, al telefono con Libero, Antonio Polito. Editorialista del Corriere della Sera, una decina di giorni fa ha scritto un articolo molto critico sul percorso congressuale dei dem scandendo una serie di «smettetela» rivolta alla classe dirigente dele agli sfidanti per la leadership. Si è appena chiusa l'assemblea, ed è il commiato della leadership di Enrico Letta. Come possiamo inquadrare il momento? «Letta è stato una soluzione dignitosa, ma ben lontana dall'essere in grado di risolvere la crisi esistenziale del Pd. Infatti, la sua segreteria finisce con quello che di fatto è un tecnicismo politico».Cioè? «Nel Pd entra una nuova-vecchia componente, Articolo 1, con un bizantinismo».Spieghiamo. «Si è approvato una specie di mini manifesto, che ha uno scopo: ...