Pelé | il ricordo di Xavi VIDEO

Servizio Informazione Religiosa

Giancarlo De Sisti, ex calciatore, ha parlato die della sua scomparsa al Corriere dello Sport Giancarlo De Sisti, ex calciatore, ha parlato die della sua scomparsa al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: "era un fenomeno. Il numero uno di sempre. Il paragone con Maradona è difficile per un calcio ...Era il 1972, il Santos giocava un'amichevole all'Olimpico di Roma e far notizia non c'era solo Pelè , bensì chi in quell'occasione stregò O Rei parandogli un rigore. Tra i tanti avversari che hanno ... Pelè, in ricordo di un re