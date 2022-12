Morte Benedetto XVI | cosa stabilisce il protocollo per il funerale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 31 dicembre 2022) Come si svolgeranno i funerali di Joseph Ratzinger, papa non più papa? E’, in ordine di tempo, l’ultimo dei numerosi problemi protocollari e non che la sua rinuncia di dieci anni fa ha portato con sé, in uno strascico di interrogativi che si avviluppano in quelle Sacre Stanze dove la forma è più che mai sostanza. In breve:XVI, in quanto emerito, non è più pontefice. Quindi nulla impedisce che i suoi siano funerali solenni, ma meno solenni delle esequie di un pontefice in carica. C’e’ quindi da scegliere – essendo il suo status giuridico un unicum nella storia della Chiesa: con Celestino il problema non si pose nemmeno – nel complicato cerimoniale pontificiomantenere, eomettere. Senza considerare che, nel nome dell’assoluta intesa sempre rivendicata da Bergoglio, Papa Francesco non possa scegliere di tributare al ...