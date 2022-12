Meloni accelera la corsa Subito i dossier giustizia e riforme ' Questo governo lascerà il segno'

Agenzia askanews

La premier si dice orgogliosa per la manovra, ma rilancia: 'Procediamo senza perdere un giorno'. Sul piatto la collaborazione con il Terzo polo, che potrebbe allargare il perimetro della ...... titolari da identificare Verifica obbligatoria sulle aziende in corsa per appalti Pnrral ... Ma sul tetto al prezzo del gas non c'è intesa L'Unione europeasulla fine della sua ... Meloni accelera: su sicurezza e riforme non perdiamo tempo La legge di bilancio è passata al Senato senza modifiche rispetto al testo votato dalla Camera, in tempo per evitare l'esercizio provvisorio. Per chi è più convenienteDell’anno che si va spegnendo, con i riti consueti, sono molte le date che ricorderemo e delle quali i segni marcati avranno riflesso nell’anno che verrà. Non siamo più, ...