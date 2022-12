Mafia | a Palermo processioni monitorate e inchini ai boss vietati

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 31 dicembre 2022) "Bisogna essere molto cauti nel dire che Cosa nostra ha perso la sua forza. Direi, piuttosto, che si è 'rimessa in discussione', ha capito dove potersi sommergere e dopo poter emergere. E' un'organizzazione criminale con una storia più che centenaria, che esiste e che non è sconfitta. L'auspicio, per usare le parole di Falcone, è che come tutti i fenomeni umani possa avere una fine. Quello che è certo è che l'attenzione repressiva è massima per disarticolare continuamente i mandamenti".Così il questore di, Leopoldo Laricchia, incontrando la stampa per il tradizionale scambio di auguri di fine anno, occasione anche per fare il "punto" sulla situazione con gli organi di informazione.