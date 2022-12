Il meglio che abbiamo visto a teatro nel 2022 | quel che resta dei sentimenti quando la panedemia si porta via un caro | lo spettacolo di Delbono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) È stato un altro anno ancora profondamente segnato dal Covid, anche a. Ma non solo in negativo. Alcuni autori hanno anzi straordinariamente colto l’occasione dei lockdown per offrire a noi spettatori appassionati nuove occasioni indimenticabili. Senza ombra di dubbio a emozionare più a fondo sono stati in particolare due spettacoli, pur così diversi nello stile e nell’impostazione, ‘Amore’ di Pippoe ‘Billy’s Violence’ di Need Company. Il titolo fin quasi banale scelto da, ‘Amore’, poteva creare una barriera, figurarsi l’idea che sulla carta molto ruotasse intorno all’esibizione dal vivo di un cantante tradizionale di fado, che a prima vista sembrava un Claudio Villa portoghese. Perciò alcuni sono accorsi a vederlo titubanti, ma ci ha pensato subito, attore-autore-regista grandissimo, e ...