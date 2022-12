Ex proprietà Ciotta | l’auspicio di ‘Libera’ | “Sia un cementificio di speranza” FOTO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “Che il 2023 possa segnare la svolta per l’ex”. E’ stato questoper l’anno nuovo espresso dal referente sannita diMichele Martino nel corso di un brindisi organizzato all’esterno dell’immobile sequestrato da anni per un provvedimento dell’Antimafia e che da tempo attende di essere riconvertito per scopi sociali. “Libera” è da sempre in prima linea su questa vicenda ed oggi ha voluto rimarcare, da un lato, che fosse trascorso ancora un altro anno senza che la cittadinanza abbia potuto riappropriarsi di un immobile sequestrato, ma dall’altro, che proprio nei giorni scorsi il Prefetto di Benevento abbia annunciato l’avvenuto finanziamento di 2,5 milioni di euro per far si che l’exsi trasformi finalmente in un ...