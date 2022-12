Benedetto XVI e quella fedeltà assoluta al Concilio che unisce fede e ragione | speranza e carità

Leggi su bergamonews

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il Papa emeritoXVI è deceduto oggi, 31 dicembre 2022 alle 9:34 nel monastero “Mater Ecclesiae” in Vaticano. Da lunedì mattina 2 gennaio 2023 la salma sarà esposta in San Pietro per il saluto deili. I funerali saranno celebrati giovedì 5 gennaio alle 9.30 dal successore Francesco, evento senza precedenti nella storia bimillenaria della Chiesa: secondo il suo desiderio saranno nel segno della semplicità, solenni ma sobri. “Rimanete saldi nella! Non lasciatevi confondere. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. La Chiesa, con le sue insufficienze, è il suo corpo”: questo il suo testamento spirituale. “Ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum”. Giovanna Chirri, vaticanista dell’Ansa, sobbalza. Scriverà: “A queste parole di ...