Amadeus parte in ritardo con L’anno che verrà | spazio al TG1 speciale per Papa Emerito

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 31 dicembre 2022) Una programmazione completamente rivoluzionata quella del 31 dicembre 2022 su Rai 1. Cambia tutto per l’ultimo giorno deldopo la notizia della morte diBenedetto XVI. llsi è spento questa mattina a Roma, intorno alle 11 la notizia della sua morte. Da questa mattina, la Rai ha coperto con una serie di edizioni speciali del Tg, e non solo, la notizia con tutti gli ultimi aggiornamenti in diretta. E oggi ci sarà nuovamenteanche in prime time, con il palinsesto che cambia ancora. Per questo motivo, lanza deche, slitta di diversi minuti. La Rai infatti ha deciso di fare, anche in prima serata, alle ultime notizie dedicate al ricordo di...