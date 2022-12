TS – i tentativi di Juve | Milan e Inter

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 2022-12-30 13:50:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: «Il Real Madrid mi fece spesso offerte per trasferirmi in Spagna, ma l’offerta più pressante che abbia mai ricevuto è stata quella di Gianni Agnelli che voleva darmi azioni della Fiat perché andassi allantus». C’è un pizzico di orgoglio in Pelé quando racconta la sua fedeltà al Santos, ricordando quante e quali squadre lo hanno cercato nel suo periodo d’oro, ipotizzando follie di mercato per riuscire a portare in Europa il re del calcio. E, in fondo, anche questo contribuisce alla sua monumentale grandezza: Pelé è di tutti perché non ha mai vestito una maglia europea, non ha mai indossato colori divisivi, tranne il bianco del Santos e l’oro della Seleçao (sì, poi c’è stato il Cosmos, ma – ammettiamolo – è un’altra storia). Eppure all’Italia c’era andato vicino. Lantus, ...