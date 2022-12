Pelé o Maradona | chi è più forte? La risposta definitiva

(Di venerdì 30 dicembre 2022) E’ più? Edson Arantes do Nascimento, in arte, si è spento ieri all’età di 82 anni, dopo una lunga malattia. O’ Rey o Perla nera, così come veniva definito, ha lasciato un segno indelebile nel calcio mondiale. Avendo vinto ben 3 Mondiali e 10 campionati con il Santos, oltre ad L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Insomma, Diego Armandonacque povero e morì come se lo fosse. Pelè, Edson Arantes do Nascimento, detto O'Rei, nacque povero pure lui, ma fino all'ultimo respiro s'è sempre schierato dalla ...Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari e dell'Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del duoGigi Riva, ex attaccante del Cagliari e dell'Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del duo. Le sue dichiarazioni: "Non ho alcun dubbio:è stato il più ... Pelé o Maradona La storia della loro rivalità, il primo incontro e la 'pace' del 2005