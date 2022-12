Lecce | tigre aggredisce il domatore Ivan Orfei | è grave | VIDEO

(Di venerdì 30 dicembre 2022)il: èTragedia sfiorata a Surbo, in provincia di, durante uno spettacolo del circo Amedeo, 31 anni, è stato azzannato e ferito da una. Ilè stato subito soccorso al fine di evitare il peggio. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazio, dove è ancora ricoverato. (di Quotidiano del Sud)ha riportato profonde ferite al collo e a una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, dopo i soccorsi, sono giunti anche gli agenti della Questura di ...

Sul posto stanno operando gli agenti della Questura di. Laverrà sottoposta ad analisi veterinarie. Ivan Orfei azzannato dalla 'sua', chi è Ivan ha 31 anni e h a iniziato a fare l' ...Nelle immagini riprese con lo smartphone da uno spettatore il grave incidente avvenuto all'interno di un circo della catena Orfei adove un domatore è stato aggredito da una. Il felino si è avventato contro Ivan Orfei, 31 anni, il suo domatore, ... Lecce, tigre aggredisce il suo domatore al circo Amedeo Orfei durante lo spettacolo Condotto in codice rosso da un’ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, ha riportato profonde ferite al collo e ad una gamba. Il 31enne è vivo per miracolo ma non è in pericolo di vita.È stato azzannato dalla "sua" tigre Ivan Orfei mentre si esibiva al circo di fronte a un pubblico di adulti e bambini. Lui che ama gli animali e ci parla come fossero ...