Formazioni ufficiali Juventus-Standard Liegi | amichevole invernale 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ledi, sfidache andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Ultimo testper gli uomini di Allegri, che però anche quest’oggi dovrà fare i conti con diverse assenze. Certamente out Pogba, Vlahovic, Bonucci, Cuadrado, oltre agli argentini Di Maria e Paredes che torneranno in Italia all’inizio della prossima settimana. Vedremo se il tecnico darà spazio al rientrante Federico Chiesa. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30 di venerdì 30 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa...