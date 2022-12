(Di venerdì 30 dicembre 2022) È tutto pronto al Quirinale per ildiche il presidente della Repubblica, Sergio, terràa reti unificate.il presidente della Repubblica, Sergio, terrà il suodiIl Capo dello Stato, appena guarito dal Covid e dopo la rielezione del gennaio scorso, che lo ha visto rimanere al Colle, pronuncerà il suo primo saluto augurale alla nazione del nuovo settennato, ma che in realtà è l’ottavo dal 2015. E proprio la sua permanenza al Quirinale potrebbe essere uno dei punti che il presidente potrebbe toccare, non ...

LA NOTIZIA

Manca poco al Capodanno e a Napoli i festeggiamenti sono già iniziati: dopo il concerto di Rkomi di questa, cresce l'attesa per il grande evento diche darà il via al Peppy Night con tanti ospiti in piazza del Plebiscito e trasformerà ben due piazze della città in vere e proprie discoteche all'...Ladell'ultimo dell'anno Piazza Duomo, a Trento, sarà animata dallo show 'Love generation '90' ... LO SHOW 'LOVE GENERATION '90', 31 dicembre, dalle 22.30 torna la festa di Capodanno in ... Domani sera il consueto discorso di fine anno di Mattarella Domani sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, terrà il suo consueto discorso di fine anno. È tutto pronto al Quirinale per il consueto discorso di fine anno che il presidente della Re ...ANCONA - Comincerà domani sera attorno alle 22,30 la grande festa organizzata dall'Amministrazione comunale per celebrare il capodanno in città. Il fulcro ...