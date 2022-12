Davide Donadei affronta Onestini | “Sto vedendo degli atteggiamenti forzati”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022), il confronto con Luca: ecco cos’è accaduto nella Casa nelle ultime oreè entrato come concorrente ufficiale nella Casa del Grande Fratello Vip poche settimane fa. Nel corso della sua avventurasi è messa fin da subito in gioco, aiutando Luca Salatino in cucina e non solo. Leggi anche –> Edoardo Donnamaria scopre le carte: “Cosa ha voluto dirmi la famiglia” Il confronto: ecco cosa è emerso Nelle ultime ore a bordo piscinasi ritrovano faccia a faccia dopo gli ultimi avvenimenti. “Penso che tu sei veramente molto intelligente, e sei una brava persona perchè ti ho conosciuto prima da fuori, non da interno. Tu qua stai avendoche non ...