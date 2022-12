Cosa succede in Vaticano con la morte di Papa Ratzinger

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo sei secoli, verso l’addio a un Pontefice dimissionario e quindi non più in carica:con ladiin. Ladi un Pontefice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

La Repubblica

...nella puntata Tutte le novità sulla trama dell'episodio. Anticipazioni Un posto al sole venerdì 30 dicembre 2022 Nuova puntata della soap Un posto al sole : l'appuntamento è sempre ......nella puntata Tutte le novità sulla trama dell'episodio. Anticipazioni Un posto al sole venerdì 30 dicembre 2022 Nuova puntata della soap Un posto al sole : l'appuntamento è sempre ... Malpensa, cosa succede a chi arriva dalla Cina e viene trovato positivo al Covid dopo i controlli in aeroport… Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Andrew Tate sembra sia stato arrestato per colpa dei cartoni delle pizze nel video di risposta a Greta Thunberg, che lo punge di nuovo ...