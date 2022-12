Chiaiano | racket in un negozio di abbigliamento | 7 arresti

Leggi su 2anews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Le persone finite in manette asono accusate di aver richiesto il pagamento di denaro come quota per il clan e di essersi impossessate di merce senza il pagamento di corrispettivo in denaro. Sono accusati di estorsione e tentata estorsione commessa dal mese di settembre scorso ad oggi ai danni di un’attività commerciale le