Capodanno in piazza | ora puoi vedere gratis i tuoi cantanti preferiti

MilanoToday.it

NERETO - Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 21 alla Chiesa Del SuffragioCavour di Nereto recital della pianista Maria Gabriella Castiglion. Ingresso gratuito. ... Concerto di2023 a ...Orario: 14.30 " 16.30 Banda della Polizia locale di Roma Capitaledi Spagna (in caso di poggia Galleria Umberto Sordi) Titolo: "Concerto didella Polizia locale di Roma Capitale" ... Il capodanno blindato di Milano: alcol off limits e controlli in Duomo Tradizionali appuntamenti dell'ultimo giorno dell'anno nelle piazze pugliesi. Da Bari, con il concertone di Rkomi, La Rappresentante di Lista e i Boomdabash, a Lecce, con diversi ...Campobasso storicamente non è una città per concerti all’aperto in pieno inverno. Anche per questo negli anni non si è potuta consolidare una tradizione spiccata per l’attesa della mezzanotte del… Leg ...