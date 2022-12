Cannavacciuolo | «Non mi sono mai concesso una vacanza | per riuscire non esistono scuse o scorciatoie»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sette, settimanale culturale del Corriere della Sera, intervista lo chef Antonino. A novembre ha vinto la terza stella Michelin per il suo ristorante Villa Crespi, in Piemonte. «Diciamo che è stato davvero l’anno in cui ho avuto la conferma che i 25 anni spesi a fare questo mestiere hanno un senso».parla di suo padre, dice di essere cresciuto senza di lui. Era un cuoco. «Sa, io ho vissuto senza mio padre. Dico sul serio. Lui aveva la scuola al mattino. E poi il lavoro al ristorante, parliamo di lavori davvero difficili e usuranti. Lavori per i quali non si riesce a fare una vita normale. Ecco perché lui non voleva assolutamente che io facessi il cuoco. Sognava che avessi un’esistenza diversa. E invece io sentivo che quella era la mia strada. La mia passione vera. Quando glielo spiegai, parlandogli col cuore aperto, mi ...

