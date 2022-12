Autostrade | aumenti da gennaio 2023 | ecco dove

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) –per i pedaggi delleda, ma il 50% delle arterie saranno senza incrementi, con aggiornamenti delle tariffe graduali e con tagli rispetto alle previsioni. È quanto stabilito dal Mit, d’intesa con il Mef, col risultato che gli italiani potranno beneficiare di una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei. In Spagna per undici tratte autostradali è previsto un incremento del 4% (rispetto alla richiesta media di +8,4%). In Francia è previsto invece una lievitazione media delle tariffe del 4,75% dal primo febbraio, che si aggiunge al +2% del 2022. Nel nostro Paese, le arterie di competenza diper l’Italia rischiavano un aumento che sfiorava il 5% che è stato scongiurato: dal primosi fermerà al ...