Andremo fino in fondo | Covid | la promessa di Donzelli

Il Sole 24 ORE

Attenderemo con fiducia la pronuncia sul nostro ricorso, certi chein fondo ad una questione di prim'ordine per le nostre comunità". Quindi, il consigliere Salvatore Fuda ha fatto il ...Roma, 30 dicembre 2022 "Passata la pausa natalizia calendarizzeremo la richiesta di una Commissione d'inchiesta sul Covid per far luce su tutto quello che è successo.in fondo". Così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia prendendo la parola nell'Aula della Camera dopo l'informativa del ministro della Salute Orazio Schillaci. Camera Covid, Donzelli: "Commissione d'inchiesta per far luce su ciò che è ... Andremo fino in fondo". Così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia prendendo la parola nell'Aula della Camera dopo l'informativa del ministro della Salute Orazio Schillaci. Camera Fonte: Agenzia ...