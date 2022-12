Amichevoli | Psv Eindhoven - Milan 3 - 0

Milan News

Il Milan chiude il 2022 con una netta sconfitta, 3 - 0, in casa delEindhoven nell'ultima amichevole internazionale dopo quelle con Arsenal e Liverpool, entrambe perse. Per gli olandesi, reti di Til e Madueke nel primo tempo, con l'attaccante britannico che sigla ...... PSV-Milan, la formazione ufficiale degli olandesi per l'amichevole con i rossoneri C'è la scusante delle assenze, certo. C'è la giustificazione dei tanti big non convocati o ancora a mezzo servizio - come Rafael Leao, entrato solo a metà ripresa - ma i segnali sono abbastanza inquie ...AMICHEVOLI - Dopo Liverpool e Arsenal, anche la terza ed ultima amichevole di prestigio giocata dal Milan porta a Pioli una netta sconfitta: 3-0 PSV con le reti ...