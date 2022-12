Amadeus svela la verità su Silvia Toffanin a Sanremo

TuttOggi

: 'Capodanno di Rai 1 in piazza, non ce n'è per nessuno' 'Grazie dell'accoglienza' le prime parole diper Perugia e l'Umbria. L'ottavo Capodanno Rai per il direttore artistico e ...Capodanno Rai,il programma L'ordinanza per la viabilità Quanto alla viabilità, l'ordinanza del Comune dispone, dalle ore 12,00 del giorno 29 dicembre 2022 alle ore 3,00 del giorno 1 ... “Ecco il nostro Capodanno con canzoni cantabili”: Amadeus svela il concertone Rai Umberto Tozzi, Raf, i Ricchi e Poveri ma anche Nek e Francesco Renga «insieme» sono alcuni degli artisti che saranno protagonisti dell'Anno che verrà, trasmesso in ...Umberto Tozzi, Raf, i Ricchi e Poveri ma anche Nek e Francesco Renga «insieme» sono alcuni degli artisti che saranno protagonisti dell'Anno che verrà, trasmesso in diretta dalla Rai dal centro di Peru ...