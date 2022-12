Amadeus non ha chiamato Silvia Toffanin per Sanremo 2023 | «Il suo no era del 2020»

(Di venerdì 30 dicembre 2022)(Foto US Rai)interviene sul caso, dopo la notizia – rilanciata da Mediaset e poi rimossa da ogni profilo social – del “no” della conduttrice al Festival diperché “non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”. “In realtà il no era del“ dichiaradurante la conferenza stampa di presentazione de L’Anno che Verrà. Il conduttore e direttore artistico del Festival, con un categorico “assolutamente no”, nega di aver contattato laper averla al suo fianco a. “Avevo chiesto ail mio primoe lei, devo dire carinamente, aveva declinato ...

Tv Sorrisi e Canzoni

Riconoscimento incoronato anche dache per Sanremo 2023 la vuole per due sere al suo fianco. ma se hanno ragione e bello, perche lo uso per fare una comunicazione positiva;mi alzo la ...Conduce, direzione musicale Maestro Stefano Palatresi e regia di Stefano Mignucci Sabato 31 ... Ecco gli spettacoli daperdere: Ale e Franz saranno al Teatro Lirico Giorgio Gaber il 31 ... Sanremo 2023, Amadeus: «Superbig e giovani: tutti in gara appassionatamente» Arriva Amadeus e la piazza sbanda. E' succeso l'altra sera con il conduttore dell'Anno che verrà che ha fatto capolino ...Amadeus interviene sul caso Silvia Toffanin, dopo la notizia – rilanciata da Mediaset e poi rimossa da ogni profilo social – del “no” della conduttrice al Festival di Sanremo 2023 perché “non interess ...