Pianeta Milan

...c'è una data segnata in rosso sul calendario. Si tratta del 18 gennaio quando i rossoneri affronteranno a Riad l'Inter per la Supercoppa Italiana e per cui, riporta la Gazzetta, c'è la...RABIOT - Che Max Allegri abbia un debole per Adrien Rabiot è ormai assodato, che la ... A destra piacciono l'exDiogo Dalot, Karsdorp e Fresneda (in forza al Valladolid). Milan, speranza per Maignan: obiettivo Supercoppa contro l’Inter Il club rossonero aspetta il ritorno dell'attaccante per intavolare i discorsi per il prolungamento del contratto: i dettagli ...Due mesi di pausa, di ritmi allentati, di stress azzerato e di obiettivi congelati potrebbero aver fatto abbassare l’asticella dell’attenzione. A ritirarla su ci penseranno gli ...