Grande Fratello Vip | Edoardo Tavassi sbotta | ' ' A noi della clip di coppia non ci frega una mazza' '

leggo.it

Nella lite tra Antonella Fiordelisi , Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è finito di mezzo anche Edoardo Donnamaria . Il volto di Forum non è intervenuto nel dibattito, ma alla fine ha voluto esprimere ...E nel momento in cui Micol e Davide sono stati costretti a darsi un bacio a stampo Antonella ha fatto una battuta delle sue scatenando un vero e proprio putiferio nella casa delVip . ... GF VIP, autori esasperati da Onestini e Oriana: lo dicono durante la notte senza peli sulla lingua Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è l'eliminato In questa sede ci occuperemo del concorrente che rischia di essere eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip proprio nel corso della puntata ...